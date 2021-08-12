Сотрудник заповедника рассказал о спасении туристов с Ми-8 на Камчатке

Работники Кроноцкого заповедника после крушения всего за несколько минут добрались до пострадавших. Они находились недалеко от места происшествия.

Участковый государственный инспектор Евгений Денгес рассказал, что они услышали звук приближающего вертолета в 09:25. В это время на территории заповедника стоял густой туман, видимость составляла не больше 100 метров.

После они услышали удар лопастей вертолета о воду.

«Мы спустили катера и через три минуты добрались до места крушения. Там обнаружили восемь человек в воде, сразу же их достали, двое из них были в тяжелом состоянии», — рассказал он.

Потом пострадавших доставили на кордон и оказали первую помощь. Денгес также рассказал, что они несколько раз объехали озеро в поисках остальных пострадавших, но никого не обнаружили.

В четверг, 12 августа, вертолет Ми-8 с 13 пассажирами на борту и тремя членами экипажа упал в Курильское озеро. Восемь человек, которые находились в хвостовой части, смогли выбраться из вертолета. Остальные, по мнению специалистов, остались внутри. Воздушное судно может находиться на глубине 130 метров и на удалении от берега 800 метров. Водолазы не смогли обследовать дно на такой глубине, пришлось попросить помощи военных. Они предоставили роботизированные аппараты. Поиски продолжаются.