Вертолет Ми-8 с туристами потерпел крушение на Камчатке. Главное в прямой трансляции

В Камчатском крае потерпел крушение вертолет Ми-8, упавший в Курильское озеро. Последние новости о происшествии — в прямой трансляции «360».

На Камчатке в четверг упал вертолет Ми-8, перевозивший группу туристов из Москвы и Петербурга. На борту находились 13 пассажиров и три члена экипажа.

Восемь человек спаслись. Их вытащили на берег сотрудники Кроноцкого заповедника, которые в считаные минуты добрались до места и забрали людей на двух лодках. Один из выживших туристов Виктор Стрелкин рассказал, что еще пять минут, и все люди могли утонуть. Поиски еще восьми человек продолжаются.

Предварительной причиной крушения Ми-8 назвала ошибка экипажа. Но заслуженный пилот России Юрий Сытник предположил, что падение вертолета произошло не по вине экипажа, а из-за непредсказуемых погодных условий.