Допинг-проба Валиевой за декабрь оказалась положительной, подтвердили в ITA

Триметазидин обнаружили у российской фигуристки Камилы Валиевой в допинг-пробе, взятой 25 декабря 2021 года. Информацию об этом официально подтвердило Международное агентство тестирования (ITA), передало РИА «Новости».

Допинг-пробу у Валиевой взяли еще до Нового года, на чемпионате России по фигурному катанию, который проходил в Санкт-Петербурге. Но о результатах, показавших наличие запрещенного вещества, доложили антидопинговой лаборатории в Стокгольме, аккредитованной в WADA, только 8 февраля.

Решение об условном отстранении спортсменки от личного турнира на Олимпиаде принималось Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

Валиевой 15 лет, поэтому, согласно Всемирному антидопинговому кодексу, она находится в статусе «защищенной персоны». Информация об открытии дела в отношении спортсмена в возрасте до 16 лет не подлежит обязательному обнародованию, но из-за сообщений в СМИ, основанных на неофициальной информации, в ITA решили прояснить ситуацию.

Врач-трансфузиолог Андрей Звонков ранее рассказал «360», что триметазидин официально считается лекарством с недоказанным лечебным эффектом.