МОК будет считать предварительными результаты Валиевой на Олимпиаде

Результаты соревнований российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпийских играх в Пекине засчитают как предварительные. Такое заявление сделал директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

«Результат Валиевой будет считаться предварительным и будет принят под „звездочкой“. Предполагаю, что-то же самое относится и к результатам командного турнира», — сказал он на пресс-конференции. Его процитировало РИА «Новости».

По его словам, проба «Б» российской спортсменки еще не вскрыта. При этом Адамс заявил, что здоровье Валиевой является приоритетом, МОК находится на связи с ее командой.

Ранее церемонию награждения российских фигуристов после победы в командном турнире отложили из-за положительного допинг-теста Валиевой от 25 декабря. РУСАДА сначала отстранил спортсменку от соревнований, но она опротестовала решение.

Спортивный арбитражный суд (САS) допустил фигуристку до участия в личном турнире в Пекине. Однако известно, что, если Валиева попадет в тройку лучших, то церемонии награждении на Олимпиаде не будет. МОК намерен дождаться окончания расследования по делу.

Валиева 15 февраля выступила в короткой программе, по итогам которой стала первой, произвольную программу одиночницы покажут 17 февраля.