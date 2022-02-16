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    16 февраля 2022, 07:21

    МОК будет считать предварительными результаты Валиевой на Олимпиаде

    Представитель МОК Адамс заявил, что результаты Валиевой на Играх посчитают предварительными

    Наза Салех Захи

    Результаты соревнований российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпийских играх в Пекине засчитают как предварительные. Такое заявление сделал директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

    МОК будет считать предварительными результаты Валиевой на Олимпиаде

    «Результат Валиевой будет считаться предварительным и будет принят под „звездочкой“. Предполагаю, что-то же самое относится и к результатам командного турнира», — сказал он на пресс-конференции. Его процитировало РИА «Новости».

    По его словам, проба «Б» российской спортсменки еще не вскрыта. При этом Адамс заявил, что здоровье Валиевой является приоритетом, МОК находится на связи с ее командой.

    Ранее церемонию награждения российских фигуристов после победы в командном турнире отложили из-за положительного допинг-теста Валиевой от 25 декабря. РУСАДА сначала отстранил спортсменку от соревнований, но она опротестовала решение.

    Спортивный арбитражный суд (САS) допустил фигуристку до участия в личном турнире в Пекине. Однако известно, что, если Валиева попадет в тройку лучших, то церемонии награждении на Олимпиаде не будет. МОК намерен дождаться окончания расследования по делу.

    Валиева 15 февраля выступила в короткой программе, по итогам которой стала первой, произвольную программу одиночницы покажут 17 февраля.