Немецкая пресса назвала виновного в допинг-скандале с Валиевой

Врач группы тренера Этери Тутберидзе Филипп Шветский может быть виновным в допинг-скандале, который возник вокруг спортсменки Камилы Валиевой. Такое мнение выразило немецкое издание Sportschau.

Известно, что ранее Шветский отбывал наказание за нарушение антидопинговых правил. Издание предположило, что именно он мог подложить в витаминные добавки спортсменов запрещенное вещество.

«Российские источники сообщили, что на тренировочных сборах фигуристам выдавали таблетницы, якобы содержащие витаминные добавки. Им не говорили, что именно находится в этих таблетках», — написало издание.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева во время чемпионата России сдала тест на допинг, который показал положительный результат. Из-за этого олимпийский комитет перенес церемонию награждения российских спортсменов. Валиеву хотят отстранить от дальнейших соревнований и лишить медали.

В пробах фигуристки нашли триметазидин — запрещенный препарат. Однако он не влияет на спортивные результаты. По мнению тренера 15-летней фигуристки Этери Тутберидзе, сложившаяся ситуация является грамотно спланированным планом.

Министр спорта России Олег Матыцин пообщался с обвиняемой в допинге спортсменкой. Он заявил, что в ее голосе звучали ноты оптимизма.