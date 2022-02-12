«Это грамотно спланированный план?» Тутберидзе впервые прокомментировала скандал с Валиевой

Тренер Этери Тутберидзе впервые прокомментировала обвинение в допинге ее фигуристки Камилы Валиевой. Она уверена, что спортсменка ни в чем не виновата.

Об этом сообщило РИА ФАН. Она отметила, что возникла сложная ситуация, но Валиеву в ней не бросят.

«Хочу сказать, что абсолютно уверена в том, что Камила невинна и чиста. Для нас это не теорема, а аксиома, это не надо доказывать», — подчеркнула Тутберидзе.

Также тренер назвала сомнительным, что фигуристку допустили до соревнований, учитывая, что результат теста от 25 декабря вызвал вопросы. Она предположила, что это могло быть спланировано заранее.

«Непонятно, почему спортсменку с сомнительным допингом 25 декабря допустили на Олимпийские игры. Или это роковое стечение обстоятельств, или это очень грамотно спланированный план — не знаю, и то, и другое. Надеюсь, наши руководители нас не бросят, отстоят наши права и докажут нашу невиновность», — заявила она.

Тутберидзе заключила, что решения о допуске Валиевой ждет вся команда, и выразила надежду, что оно будет справедливым.

Из-за теста Валиевой была перенесена церемония награждения российских фигуристов за командный этап. Спортсменку хотели отстранить от соревнований и лишить медали.

Уточняется, что в пробах фигуристки был найден триметазидин. Этот препарат запрещен, но не влияет на спортивные результаты.