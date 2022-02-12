Дело российской фигуристки Камилы Валиевой, которую обвиняют в допинге, будет рассмотрено в ближайшие дни. Такое заявление сделал министр спорта Росси Олег Матыцин во время беседы с прессой на «Лыжне спорта».

Делом юной спортсменки занимается Спортивный арбитражный суд. Он рассмотрит его уже 13 февраля. Однако 15-летняя олимпийская чемпионка по фигурному катанию является невиновной. Спортсменка не употребляла запрещенный препарат, добавил Матыцин.

«Звонил ей, два раза с ней разговаривал. В ее голосе оптимизм, энергия, это вдвойне убеждает, что абсолютно она невиновна, рассчитываем на справедливое рассмотрение дела», — написала «Политика сегодня».

Из-за теста Валиевой была перенесена церемония награждения российских фигуристов за командный этап. Спортсменку хотели отстранить от соревнований и лишить медали.

В пробах фигуристки нашли триметазидин. Этот препарат запрещен, но не влияет на спортивные результаты. По мнению ее тренера Этери Тутберидзе, сложившаяся ситуация является грамотно спланированным планом.