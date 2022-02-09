Камилу Валиеву могут отстранить от соревнований и отобрать медаль

Российскую олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Камилу Валиеву могут отстранить от соревнований и не допустить к личному турниру. Об этом стало известно изданию «Спорт-Экспресс».

Издание располагает информацией, что юную спортсменку могут отстранить от соревнований и не допустить к личному турниру в одиночном фигурном катании. При этом сборную могут лишить всех медалей, завоеванных ранее в командном турнире.

По данным РБК, в допинг-тесте Валиевой был обнаружен триметазидин. Данный препарат запрещен с 2015 года. Его используют для лечения кардиологических проблем. Вещество не влияет на повышение спортивных результатов, сообщают СМИ.

Утром 7 февраля спортсменка Камила Валиева стала первой фигуристкой в истории, которая выполнила четверной прыжок на Олимпийских играх. За свой прокат 15-летняя россиянка набрала 178,92 балла, заняв первое место.

О новости, связанной с допинг-скандалом, узнал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он призвал россиян дождаться официальных разъяснений МОК. Также он посоветовал доверять только проверенным источникам информации.