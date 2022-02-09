Названо вещество, найденное в допинг-пробе Камилы Валиевой

В допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой найден препарат триметазидин. Такое сообщение опубликовал телеканал РБК со ссылкой на источники. Издание отметило, что в проблемном тесте нет никаких наркотических веществ. Этот препарат используется, чтобы предотвратить приступы стенокардии.

Ранее в среду, 9 февраля, портал Inside the Games сообщил: именно Камила Валиева могла стать тем самым фигуристом, о допинг-пробах которого появилось много слухов. СМИ писали, что якобы именно из-за тестов кого-то из российских спортсменов пришлось перенести награждение фигуристов.

На фоне обнаружения сомнительной допинг-пробы Международный олимпийский комитет (МОК) решил провести юридические консультации с Международным союзом конькобежцев (ISU), сообщило издание. Возможно, именно поэтому перенесли церемонию награждения командного турнира Олимпиады, который еще 7 февраля выиграли россияне.

Камила Валиева в ходе Олимпиады в Пекине смогла войти в историю фигурного катания. Она стала первой женщиной-фигуристкой, которая сумела выполнить четверной прыжок в рамках Олимпийских игр.