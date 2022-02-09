Камилу Валиеву заподозрили в допинге

Церемония награждения российских фигуристов на Олимпиаде в Пекине была отложена из-за спорного допинг-теста одного из спортсменов. Такую информацию предоставило новостное агентство Inside the Games.

По данным издания, допинг-тест олимпийской чемпионки Камилы Валиевой, сданный до прибытия в Пекин, вызвал ряд вопросов у комиссии. Она отложили церемонию награждения для проведения юридических консультаций. Согласно последним данным The Guardian, вещество, которое якобы нашли у юной фигуристки, не может влиять на результаты соревнований.

Утром 7 февраля спортсменка Камила Валиева стала первой фигуристкой в истории, которая выполнила четверной прыжок на Олимпийских играх. За свой прокат 15-летняя россиянка набрала 178,92 балла, заняв первое место.

О новости, связанной с допинг-скандалом, узнал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он призвал россиян дождаться официальных разъяснений МОК. Также он посоветовал доверять только проверенным источникам информации.