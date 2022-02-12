Дело обвиняемой в допинге Валиевой рассмотрят 13 февраля

Рассмотрение дела российской фигуристки Камилы Валиевой назначено на 13 февраля. Такой информацией с ТАСС поделился источник.

Дело спортсменки, которую обвинили в допинге, в 15:00 будет рассматривать Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS). Арбитрами в ее деле назначены представители США, Италии и Словении.

«Заседание Спортивного арбитражного суда, посвященное рассмотрению исков к РУСАДА и фигуристке Валиевой, назначено на 15 часов в воскресенье», — написал ТАСС.

Решение по допуску спортсменки на дальнейшие этапы Олимпийских игр в Пекине будет объявлено во второй половине дня 14 февраля.

Из-за странного теста на допинг 15-летней спортсменки Камилы Валиевой была перенесена церемония награждения российских фигуристов за командный этап. Спортсменку хотели отстранить от соревнований и лишить медали.

В пробах фигуристки нашли триметазидин. Этот препарат запрещен, но не влияет на спортивные результаты. По мнению ее тренера Этери Тутберидзе, сложившаяся ситуация является грамотно спланированным планом.

Министр спорта России Олег Матицын пообщался с обвиняемой в допинге спортсменкой. Он заявил, что в ее голосе звучали ноты оптимизма.