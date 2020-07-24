Жириновский захотел вернуть столицу Дальнего Востока в Хабаровск

«Нужно вернуть столицу Дальнего Востока в Хабаровск. Владивосток отличный город, но он далек от центра региона, Хабаровск гораздо удобнее в этом смысле», — написал депутат. Он также предложил объединить все 13 регионов Дальнего Востока в один. А руководителем нового объединения, по мнению политика, должен управлять «начальник Дальнего Востока».

Ранее Владимир Жириновский попросил жителей Хабаровского края поддержать нового врио Михаила Дегтярева, который встал на руководство краем вместо задержанного экс-губернатора Сергея Фургала. Следствие подозревает его в организации покушения на убийства дальневосточных бизнесменов в 2004–2005 годах.

Дегтярева временным руководителем назначил президент Владимир Путин. На следующий день после назначения бывший депутат вылетел в регион, где уже встретился с местным правительством. Он также пообещал выйти на разговор с хабаровчанами.