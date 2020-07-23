Сомнений в том, что экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал причастен к убийствам дальневосточных бизнесменов, нет. Следователи собрали весомые доказательства. Об этом сообщил председатель СК России Александр Бастрыкин

«На данный момент, учитывая тайну следствия, я не буду раскрывать все подробности. Однако могу с уверенностью сказать, что следователи и оперативные сотрудники, понимая, какой спрос будет у общества к нашей работе, собрали весомые доказательства его причастности», — приводит издание «Подъем» слова Бастрыкина.

Глава СК добавил, что профессиональные достижения Фургала не освобождают его от уголовной ответственности.

Сергея Фургала арестовали по обвинению в организации убийств и покушении на убийство бизнесменов. Президент России Владимир Путин отправил его в отставку в связи с утратой доверия и назначил на пост главы Хабаровского края Михаила Дегтярева.

Местные жители сразу невзлюбили нового врио губернатора. В день его прилета в Хабаровск они собрались на улице и потребовали личной встречи. Пока Дегтярев с хабаровчанами не общался.