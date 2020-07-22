Жириновский попросил хабаровчан поддержать Дегтярева

Руководитель ЛДПР Владимир Жириновский продолжает высказываться по поводу изменений в политической жизни Хабаровского края. Так, он призвал местных жителей поддержать врио губернатора региона Михаила Дегтярева.

«Пользуясь случаем, хочу обратиться к жителям Хабаровского края, чтобы они поддержали нового руководителя края», — сказал Жириновский во время своего выступления в Госдуме. Его процитировал ТАСС.

Дегтярев, как и снятый с должности Сергей Фургал, представляет в регионе ЛДПР. Жириновский заметил, что в партии с уважением относились к Фургалу за его работу на посту губернатора. При этом политик отметил, что не хочет судить о событиях 15-летней давности (по версии следствия, в 2004–2005 годах экс-глава Хабаровского края участвовал в организации убийств).

«Закончатся все судебно-следственные мероприятия — и, возможно, дело каким-то образом будет закрыто», — добавил Жириновский.

Пока же, по его словам, край должен идти дальше и развиваться. Поэтому региону нужен руководитель, который будет находиться на месте.

Сергея Фургала задержали 9 июля. Его обвиняют в организации убийств и покушении на убийство бизнесменов. Сейчас он находится под стражей. Президент Владимир Путин лишил его губернаторского кресла в связи с утерей доверия. Временно исполнять обязанности главы края будет Михаил Дегтяерев.

Ранее Жириновский заявил, что Фургал сам собирался подать в отставку незадолго до ареста.