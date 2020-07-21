Врио главы Хабаровского края пообещал лично пообщаться с жителями

Михаил Дегтярев уже приступил к полномочиям врио губернатора Хабаровского края. Он заверил, что не раз проведет встречи с местными жителями, но сначала выполнит первоочередные задачи.

«Да, я с удовольствием выйду, если честно, и не раз, к хабаровчанам. И мы не раз встретимся. Но есть график, есть полномочия, есть задачи первоочередные. Поэтому я посчитал, что не время», — пояснил Дегтярев. Цитату привел «Коммерсантъ».

Он отметил, что общаться с гражданами планирует не только лично, но и в социальных сетях, а также с помощью видеосвязи.

Дегтярев подчеркнул, что команда предыдущего губернатора может продолжать работать. В отставку никто не будет уходить «до особых распоряжений, вопросов или обстоятельств».

Дегтярева назначил врио губернатора Хабаровского края президент России Владимир Путин. До своей новой должности Дегтярев возглавлял думский комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. На посту Дегтярев сменил Сергея Фургала, арестованного по подозрению в убийстве.