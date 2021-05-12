Врачи 12 мая примут решение о транспортировке пострадавших при стрельбе в Казани в Москву

Состояние пострадавших во время стрельбы в казанской школе №175 остается без изменений. В первой половине дня врачи примут решение о необходимости транспортировки некоторых пациентов в Москву, сообщили «360» в региональном Министерстве здравоохранения.

«Пострадавшие находятся в больнице с разной степенью тяжести. У кого-то пулевое ранение, у кого-то просто переломы. Все операции необходимые проведены. В первой половине [дня] в Детской республиканской клинической больнице Казани на консилиуме будут принимать решение о необходимости транспортировки кого-либо в Москву», — сообщили «360» в ведомстве.

Вчера, 11 мая, в Казань отправился спецборт МЧС с медицинскими модулями для перевозки пострадавших. Раненых осмотрел глава Минздрава России Михаил Мурашко, также детей посетила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

Дети пострадали во время стрельбы в казанской школе, которую устроил 19-летний студент четвертого курса Ильназ Галявиев утром 11 мая. Семь из них — школьники от 14 до 15 лет. Ранения получил 21 человек.

Сегодня, 12 мая, состоятся похороны погибших, в Татарстане 12 мая объявлен траур.