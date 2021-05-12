Кузнецова навестила в больнице пострадавших в Казани детей. Видео

Врачи Центральной детской клинической больницы Казани помогают детям, пострадавшим при стрельбе в школе. К юным пациентам приехала уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

Детский омбудсмен в больнице поговорила с пострадавшими детьми. Одного из мальчиков она назвала настоящим защитником, а его мать рассказала, что мальчик не растерялся.

«Снял футболку и сам себя перевязал», — поделилась женщина.

Затем Кузнецова поговорила с 13-летней девочкой и убедилась, что с той помогли психологи и врачи. Ученица заверила, что с ней все хорошо. Детский омбудсмен во время своего визита пообщалась не только с пациентами, но и с медиками. Врачи рассказали о состоянии особо тяжелых детей, находящихся в реанимации.

Сейчас дети лежат в Центральной детской клинической больнице Казани. Некоторых могут перевезти в Москву для продолжения лечения, но окончательного решения еще не приняли.

Утром 11 мая вооруженный 19-летний парень напал на школу № 175. Он вошел в учебное заведение, взорвал самодельную бомбу и начал стрелять. Погибли двое взрослых и семеро детей. В больницу с ранениями попал 21 человек. Сам стрелок сдался сотрудникам полиции и заявил, что решился на убийства из-за ненависти. Следователи завели уголовное дело и продолжают выяснять все обстоятельства.