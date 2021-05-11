Пострадавших при стрельбе в школе Казани эвакуируют в больницы Москвы

Спецборт МЧС доставит раненных при стрельбе в школе №175 Казани для лечения в Москву. В ближайшее время самолет Ил-76 вылетит из аэропорта Жуковский. Об этом сообщила пресс-служба центрального главка МЧС.

В ведомстве подчеркнули, что на борту установлены медицинские модули для перевозки пострадавших. В ходе полета раненых сопроводят медицинские работники отряда Центроспас МЧС России.

В ходе стрельбы в казанской школе ранения получили 18 детей и трое взрослых. Убиты восемь человек: семеро школьников и одна учительница.

Оружие в учебное заведение пронес 19-летний бывший выпускник. Он открыл стрельбу на поражение. Несколько детей выпрыгнули из окон. Устроившего стрельбу молодого человека задержали. Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что стрелок владел оружием на законных основаниях. Разрешение на него он получил в конце апреля.

Власти Татарстана объявили, что 12 мая станет днем траура по погибшим. Во всех школах Казани отменили занятия. Также проверят работу всех учебных заведений республики.

Следователи завели уголовное дело о массовом убийстве. По распоряжению председателя главка Александра Бастрыкина расследованием займется центральный главк. На место отправились криминалисты из Москвы.

Об основных событиях вокруг стрельбы в казанской школе можно узнать в прямой трансляции «360».