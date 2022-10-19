Власти Ейска назвали дату первых похорон погибших при падении Су-34 | 360°

Общество 19 октября 2022, 10:40 Власти Ейска назвали дату первых похорон погибших при падении Су-34 Власти Ейска: 20 октября пройдут похороны одной из семей, погибших при падении Су-34 РИА «Новости»

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Похороны одной из семей, погибших при крушении учебного самолета Су-34 в Ейске, состоятся в четверг, 20 октября. Об этом ТАСС сообщил представитель местной администрации.

«Первые похороны пройдут 20 октября. Это одна семья. Остальные пока не определились», — сказал он.

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Ранее сообщалось, что власти Краснодарского края возьмут на себя оплату похорон погибших. Их семьям выплатят по миллиону рублей. Пострадавшие получат выплаты по 400 тысяч рублей.

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Возле пострадавшего дома образовался стихийный мемориал: горожане несут туда свечи, цветы и игрушки. В местном Дворце культуры организовали временный пункт размещения и пункт сбора гуманитарной помощи. Всего из горевшего здания эвакуировали около 360 человек. Губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил, что 140 семей вернулись в свои квартиры. Он также сказал, что, скорее всего, здание можно будет восстановить. Дом постепенно подключают к коммуникациям.