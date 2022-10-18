Жители Ейска организовали мемориал у дома, где упал Су-34 | 360°

Эксклюзив 18 октября 2022, 11:12 Жители Ейска организовали мемориал у дома, где упал Су-34 Народный мемориал образовался у дома в Ейске, где упал самолет Су-34

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Жители несут цветы и игрушки во двор дома, на который упал самолет Су-34. Об этом сообщил канал «360».

Жители Ейска начали нести цветы, игрушки и ставить свечи в память о погибших. Утром во вторник во дворе дома образовался народный мемориал.

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В Следственном комитете России сообщили, что причиной падения военного учебного истребителя, скорее всего, стала его техническая неисправность. Крушение квалифицировали как нарушение правил полетов.

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Вечером 17 октября в Ейске потерпел крушение сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34, он упал на девятиэтажку, начался пожар. Жертвами трагедии стали 13 человек, в том числе трое детей. Еще 19 человек пострадали. Большинство из них проходят лечение в местной больнице, их жизни ничего не угрожает. Трех человек госпитализировали санавиацией в Краснодар. Глава МЧС Краснодарского края Олег Волынкин сообщил, что экстренные службы закончат аварийно-восстановительные работы в доме в течение суток.