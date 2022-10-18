Общая боль. Жители Ейска рассказали, как помогают эвакуированным жильцам горевшей многоэтажки | 360°

Эксклюзив 18 октября 2022, 11:52 Общая боль. Жители Ейска рассказали, как помогают эвакуированным жильцам горевшей многоэтажки Депутат Былино рассказала, как в Ейске помогают жильцам горевшей девятиэтажки

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Жители Ейска, где вчера упал самолет во дворе многоэтажки, активно помогают тем, кого затронула эта трагедия. В эвакуационном пункте собрался весь город, рассказала «360» депутат Совета муниципального образования Ейский район Ирина Былино.

«Это наша общая боль, общая беда. Со вчерашнего дня мы в эпицентре событий. Вчера работали на эвакуационном пункте в городском Дворце культуры — туда пришел весь город. Помощь предлагали, услуги размещения, транспорта — все, что возможно», — отметила она.

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Сегодня продолжает работать эвакуационный пункт и действует пункт сбора гуманитарной помощи, тоже во Дворце культуры.

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«Уже есть группа, куда сбрасывают, куда какая нужна помощь, там на все реагируют. Возле дома решили организовать мемориал памяти всех тех, кто сегодня уже не с нами. Очень жаль людей, больно и обидно», — поделилась Ирина Былино.

Она призналась, что в доме, загоревшемся после падения самолета, жили ее знакомые.

По предварительным данным следователей, военный истребитель потерпел крушение из-за технической неисправности. Погибли 13 человек, пострадали еще 19.