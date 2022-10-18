Власти Краснодарского края оценили возможность восстановления дома в Ейске после падения самолета | 360°

Происшествия 18 октября 2022, 14:25 Власти Краснодарского края оценили возможность восстановления дома в Ейске после падения самолета Глава Краснодарского края: горевшую многоэтажку в Ейске можно восстановить РИА «Новости»

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Дом в Ейске, загоревшийся после крушения истребителя Су-34, скорее всего, можно будет восстановить. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что окончательное решение по дальнейшей работе над местом возгорания огласят уже сегодня, 18 октября.

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«В зависимости от экспертизы и мнения экспертов будем принимать решение: восстанавливать дом или нет», — сказал он.

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По его словам, для изучения и проработки возможного спектра работ по устранению последствий крушения Су-34 привлекли соответствующих специалистов. Они оценят масштабы повреждений и вынесут вердикт.

Источник фото: Telegram-канал главы Краснодарского края Кондратьева Источник фото: Telegram-канал главы Краснодарского края Кондратьева Источник фото: Telegram-канал главы Краснодарского края Кондратьева

Кондратьев опубликовал фотографии пострадавшего дома. На них видно, что основная часть обожженных квартир осталась без остекления. Также серьезно повреждена часть балконов. Оценить внутреннее состояние жилых помещений по этим фотографиям не представляется возможным. Угроза обрушения дома отсутствует.