Почти 140 семей вернулись в квартиры загоревшегося от падения самолета дома в Ейске | 360°

Происшествия 19 октября 2022, 00:13 Почти 140 семей вернулись в квартиры загоревшегося от падения самолета дома в Ейске Губернатор Краснодарского края Кондратьев: 137 семей вернулись в квартиры дома в Ейске Telegram-канал губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева

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Около 140 семей смогли вернуться в свои квартиры в пострадавшем от падения самолета дома в Ейске. Об этом в Telegram-канале написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Дом постепенно подключают к коммуникациям.

В семи подъездах пострадавшего дома есть электричество, восстановлено водо- и газоснабжение, сообщил глава региона.

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«В свои квартиры вернулись уже 137 семей. В семи подъездах есть электричество, горячая и холодная вода, возобновлена подача газа. Подачу тепла службы начнут отрабатывать с завтрашнего дня», — написал Кондратьев.

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Ранее глава региона заявил, что, скорее всего, здание можно будет восстановить. Многоэтажку обследовали с помощью уникального мобильного диагностического комплекса «Струна». Комплекс создан специально для оценки повреждения зданий после катастроф.

Эксперты установили, что конструктивные особенности дома не претерпели изменений, которые могли бы повлиять на безопасность людей. Поэтому власти приняли решение, что жильцы части подъездов могут вернуться домой.