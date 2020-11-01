Верховный муфтий России осудил вражду из-за карикатур

Таджуддин отметил, что главная цель любой религии — это научить людей жить в мире, порядке и согласии.

«Из-за того, что кто-то что-то нарисовал, объявлять войну, объявлять врагами — это не угодно ни богу, ни посланникам божьим, ни верующим людям, это противоестественно и противно жизни», — подчеркнул он.

Верховный муфтий отметил, что духовные лидеры должны заниматься тем, что приносить в жизнь людей слово божье, чтобы они почувствовали свое счастье. Это станет основой для мирного и согласного существования всех народов.

«Пять, шесть, семь лет тому назад тоже карикатуры рисовали и в некоторых странах громили посольства западных государств. И сегодня, я слышал, вышли к французскому посольству. Зачем?» — поинтересовался Таджуддин.

В минувшую пятницу верховный муфтий Чечни заявил, что считает всех французов, которые поддержали президента Макрона врагами. Он пригрозил, что каждого из жителей европейской страны попросят ответить за слова их лидера.

Как напомнил «Царьград», от рук 18-летнего чеченца во Франции погиб учитель истории Самюэль Пати. На своем уроке он рассказывал о свободе слова и показал карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo. В 2015 году после публикации на редакцию издания напали. Тогда погибли 12 человек.

После очередного витка скандала президент Франции Эммануэль Макрон выступил с заявлением, в котором заявил, что не намерен вводить в стране цензуру, чтобы каждый мог говорить, писать и рисовать, что он хочет. Случившееся с учителем Пети он назвал исламистским террористическим актом и пообещал принять закон для создания в стране «просвещенного ислама».

Такая позиция Макрона возмутила главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова, который заявил, что Макрон провоцирует мусульман на террор. При этом ранее глава российского региона осудил смерть учителя.

Около посольства Франции в Москве начались пикеты недовольных высказываниями европейского лидера. Они сожгли фотографии Макрона. Приехавшие на место сотрудники МВД и Росгвардии заблокировали протестующим доступ к дипмиссии.

Макрон в интервью телеканалу «Аль-Джазира» заявил, что понимает чувство обиды мусульман, которых оскорбили карикатуры. При этом он отметил, что всегда будет защищать свободу слова в стране. По его словам, за всеми терактами и нападениями, которые произошли во Франции за последнюю неделю стоят радикальные исламисты, которые используют религию в своих целях. Он подчеркнул, что прежде всего от их действий страдают обычные мусульмане.