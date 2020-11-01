Макрон заявил о поддержке мусульман о угрозах радикального ислама
Глава европейского государства заявил, что понимает чувства, которые пережили мусульмане, увидевшие карикатуры на пророка Мухаммеда. Но крайняя реакция пошла от радикальных исламистов, чья деятельность представляет опасность для всех.
«Сегодня в мире есть люди, которые искажают ислам, и во имя этой религии, которую они утверждают, что защищают, они убивают, практикуют насилие. Это проблема для ислама, потому то мусульмане становятся первыми жертвами», — заявил президент Франции.
Он подчеркнул, что намерен защищать в своей стране свободу людей говорить, писать, думать и рисовать, что им хочется. При этом Макрон отметил, что ряд политических лидеров заставило людей поверить в то, что карикатуры на пророка появились по требованию французского государства.
«Карикатуры — это не правительственный проект, они созданы бесплатными и независимыми газетами, не связанными с правительством», — отметил он.
Как напомнил «Царьград», речь идет о картинках из журнала Charlie Hebdo, который показывал на уроке школьный учитель. Он стал жертвой 18-летнего чеченца, который отрубил ему голову. Во время задержания юношу застрелили.
Во время траурных мероприятий Макрон заявил, что выступает за полную свободу слова и создание «просвещенного ислама». Его слова раскритиковали мировые лидеры, а после в стране начались новые нападения. В Авиньоне полицейские застрелили мужчину, который бросился на них с ножом с криками, прославляющими Аллаха. Еще один радикальный исламист ворвался в католический собор в Ницце, где убил троих людей.
Как сообщило ИА НСН, в субботу, 31 октября, около греческой православной церкви в Лионе ранили священника. Стрелка задержали полицейские.