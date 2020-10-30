Мусульмане сожгли фото Макрона около посольства Франции в Москве

В руках участники пикета держат большой плакат с карикатурой на Макрона в образе дьявола.

На место прибыли сотрудники полиции и Росгвардии, которые начали теснить участников несанкционированной акции. Через несколько минут начался разгон пикета.

На опубликованных кадрах видно, что полицейские выставили ограждение от входа в дипмиссию и оттеснили пришедших на акцию участников.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что намерен ввести контроль за финансированием мечетей в стране и создать организацию вместе с национальным Союзом мусульман, которая займется формированием «просвещенного ислама». Об этом он заявил на мероприятиях памяти убитого учителя. Преподавателю школы отрезал голову 18-летний чеченец после того, как тот показал в классе карикатуры на пророка Мухаммеда.

Заявления французского лидера вызывали негодование в исламских странах, которые посчитали их оскорбительными. Власти Турции призвали бойкотировать французские товары, а в Иране пресса вышла с карикатурами на Макрона.

Но простыми заявлениями все не ограничилось. В минувший четверг в Авиньоне мужчина с ножом напал на сотрудников полиции с криками, прославляющими Аллаха. В ответ правоохранители его застрелили. В Ницце еще один вооруженный ножом мужчина ворвался в церковь и напал на прихожан. Его жертвами стали три человека. Власти Франции ввели в стране максимальный уровень террористической опасности.

Президент России Владимир Путин направил французскому коллеге телеграмму с соболезнованиями после случившегося теракта. В своем послании российский лидер назвал нападение в Ницце циничным и жестоким преступлением. Он подчеркнул, что Москва готова к взаимодействию с Парижем для борьбы с международным терроризмом.