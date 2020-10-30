Муфтий Чечни назвал врагами поддерживающих Макрона французов

Муфтий Чечни Салах-хаджи Межиев назвал врагами всех французов, которые поддерживают позицию президента Франции Эммануэля Макрона. При этом не имеет никакого значения, где они находятся территориально.

«Обычные французы, не поддерживающие Макрона, могут быть спокойны и в Москве, и в Грозном. А если поддерживают, они тоже наши враги!» — заявил муфтий «Ленте.ру».

Он добавил, что у чеченцев могут появиться вопросы к тем французам, которые выступают на стороне Макрона. Межиев пояснил, что о настрое того или иного француза будут спрашивать. Если иностранец будет поддерживать французского лидера, то «может получиться, что ему придется ответить за слова своего президента».

Ранее лава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Макрон является «лидером и вдохновителем терроризма». Причиной этих слов стало выступление президента Франции со словами, что страна не окажется от карикатур на пророка Мухаммеда. Такое изображение показал на своем уроке учитель Самюэль Пати, которого 16 октября убил и обезглавил 18-летний чеченец Абдулах Анзоров. Расправа произошла в пригороде Парижа.