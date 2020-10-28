«Высказал мнение как мусульманин, а не как политик»: Кадыров разъяснил свою критику в адрес Макрона

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что критиковал позицию президента Франции Эммануэля Макрона как мусульманин, а не как политик. Так он прокомментировал слова официального представителя Кремля Дмитрия Пескова о том, что за внешнюю политику отвечает президент, а не главы регионов.

«Я согласен с Дмитрием Сергеевичем и прекрасно знаю, что главы субъектов не формируют внешнюю политику. <…> Но нужно учитывать и тот факт, что свое мнение в адрес французских властей я высказал как мусульманин, а не как политик», — написал Кадыров в Telegram.

Чеченский лидер добавил, что готов «еще тысячу раз» повторить свои слова в отношении Макрона как верующий человек.

«За эту позицию, если надо, я готов оставить должность, пострадать или отдать жизнь! Но молча наблюдать, как безбожники глумятся над религией, я не смогу и не собираюсь!» — подытожил Кадыров.

Ранее руководитель Чеченской Республики жестко отреагировал на позицию Макрона по отношению к карикатурам на пророка Мухаммеда. Он назвал главу Франции «лидером и вдохновителем терроризма». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил слова Кадырова и подчеркнул, что во внешней политике России надо ориентироваться на то, что говорит глава государства, а не руководитель региона.