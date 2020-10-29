Исламисты трижды за день ударили по Франции. Теперь на улицы страны выйдут военные

В Ницце мужчина зарезал троих человек и ранил нескольких прихожан церкви Нотр-Дам. По данным некоторых СМИ, одна из жертв была обезглавлена. Нападавшего задержали. Мэр Ниццы объявил случившееся терактом и заявил, что пора искоренить исламофашизм на территории Франции. После этого французам нанесли еще два удара.

Атака произошла около 9:00 (11:00 по Москве). Собеседники BFMTV и Le Figaro в полиции уточнили, что одну из жертв нападения, женщину, обезглавили. По словам очевидцев, в момент нападения из церкви слышались крики: «Аллах акбар». Подозреваемого задержали примерно через 10 минут. Он получил огнестрельное ранение и находится в больнице.

Молодой человек ранее не был замечен в противоправных поступках, сообщает французское издание Linternaute. По данным издания, ему 21 год, он оказался выходцем из Туниса. AFP же со ссылкой на источник, близкий к следствию, пишет, что преступник сказал, что его зовут Брахим и ему 25 лет.

Парень приехал во Францию недавно и не попадал под внимание правоохранителей. По словам главы города Кристиана Эстрози, он продолжал кричать религиозные лозунги, даже когда ему оказывали медицинскую помощь после задержания.

В Twitter уже появилось видео с места происшествия. На кадрах — работа экстренных служб. Полиция перекрыла движение в районе инцидента.

Рядом с местом происшествия сразу же столпились зеваки. Подвергшаяся нападению церковь Нотр-Дам — один из главных соборов Ниццы, именно поэтому возле нее всегда много людей. Более того, многие жители города решили встретиться в этом районе, где есть кафе, так как с пятницы их как минимум на месяц закроют из-за карантина. После нападения все храмы города планируют временно закрыть.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заметил, что инцидент произошел спустя 13 дней после обезглавливания учителя в пригороде Парижа и очень похож на скандальный случай с карикатурой. В Ниццу приехали президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Жан Кастекс. Утром 30 октября Макрон намерен созвать Совет безопасности.

Совет мусульман Франции осудил теракт. В знак траура организация призвала местных верующих отменить все торжества в честь празднования дня рождения пророка Мухаммеда. Депутаты Национального собрания, в свою очередь, почтили погибших минутой молчания.

Папа Римский Франциск принес соболезнования католикам Ниццы в связи с терактом. «Я молюсь за жертв, за их семьи и за любимый французский народ, чтобы они ответили на зло добром», — написал он в Twitter.

Конференция епископов Франции назвала атаку в церкви «чудовищным поступком». В организации также выразили желание, чтобы «христиане не становились мишенью для убийства».

Еще два нападения в этот же день

Спустя несколько часов после случившегося в церкви Нотр-Дам произошло еще два нападения. На юго-востоке Франции, в Авиньоне, мужчина с ножом пытался напасть на правоохранителей. При этом он кричал: «Аллах акбар». Нападавшего застрелили при задержании, пишет BFMTV. Еще одно нападение зафиксировали недалеко от французского консульства в городе Джидда в Саудовской Аравии. Местный житель ранил сотрудника охраны, но тот остался жив. Подозреваемого задержали, пишет диппредставительство. После второго нападения власти Франции объявили максимальный уровень террористической угрозы на всей территории страны.

«Ответ властей будет жестким, немедленным и беспощадным. По всей стране на максимальном уровне будет введен антитеррористический план Vigipirate», — сказал Жан Кастекс, выступая в Национальном собрании.

Также в Лионе задержали уроженца Афганистана с ножом. По информации правоохранителей, он готовил нападение, сообщает местное издание LyonMag.

Убийство учителя и скандал с карикатурами

16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин под Парижем обезглавили учителя истории Самюэля Пати после того, как он показал на уроке о свободе слова карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo.

В расправе подозревают 18-летнего Абдулаха Анзорова — молодого человека чеченского происхождения. Макрон заявил, что педагог погиб за то, что «учил детей свободе слова, свободе верить или не верить». После этого по всей Франции прошли акции памяти. Погибшему была посмертно присуждена высшая награда страны — орден Почетного легиона. На нескольких правительственных зданиях вывесили карикатуры на пророка Мухаммеда.