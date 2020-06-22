Газопровод «Северный поток — 2» планируют запустить в конце 2020-го — начале 2021 года. Об этом сообщил начальник отдела по работе с инвесторами компании Антон Демченко во время телеконференции.

«Могу коротко подтвердить, что мы продолжаем работу по этому проекту и рассчитываем, что строительство его закончится в конце 2020-го — начале 2021 года», — сказал Демченко.

Представитель компании также рассказал, что не может много говорить о проекте из-за давления, под которым находимся строительство газопровода. Напомним, что в середине декабря США ввели дополнительные санкции в отношении «Северного потока — 2». В Германии депутаты решили защитить газопровод. Немецкие политики считают, что санкции — это посягательство на суверенитет Германии. Поддерживают строительство газопровода и простые граждане страны.

Немецкие СМИ пишут, что на строительство «Северного потока — 2» санкции не повлияют. При этом в США планируют расширить ограничительные меры. Республиканская партия выступила в конгрессе страны с докладом, в котором предлагается ужесточить санкции в отношении России, Ирана и Китая.