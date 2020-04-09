Немцы выступили за строительство «Северного потока — 2»
В Германии провели опрос, чтобы узнать, как немцы относятся к строительству «Северного потока — 2». Большинство высказались «за». Об этом написал сайт «Свободная пресса» со ссылкой на главу Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Михаэль Хармс.
77% жителей Германии одобрили строительство газопровода из России в Германию. 4% населения выступили против. Около 19% не смогли определиться с ответом.
Еще порядка 55% немцев хотели бы активизировать экономические отношения между Германией и Россией.
У опрошенных также спросили, как они расценивают политическое отношение США к России. 86% опрошенных осудили односторонние санкции, принятые Белым домом против России. 5% одобрили меры Соединенных Штатов.