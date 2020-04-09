77% жителей Германии одобрили строительство газопровода из России в Германию. 4% населения выступили против. Около 19% не смогли определиться с ответом.

Еще порядка 55% немцев хотели бы активизировать экономические отношения между Германией и Россией.

У опрошенных также спросили, как они расценивают политическое отношение США к России. 86% опрошенных осудили односторонние санкции, принятые Белым домом против России. 5% одобрили меры Соединенных Штатов.