Газопровод «Северный поток — 2» достроят, даже если США введут новые санкции. Об этом пишут немецкие СМИ, обращая внимание, что строительство уже практически завершено.

Немецкая газета Die Welt отметила, что у США не осталось способов повлиять на строительство «Северного потока 2». Несмотря на санкции, которые должны были помешать возведению газопровода, Москве удалось обойти ограничительные меры.

Издание отметило, что судно «Академик Черский», принадлежавшее «Газпрому», теперь записано на действующий в России фонд STIF. Так что Россия может продолжать строить газопровод, не подпадая под американские ограничения.

Проект «Северный поток — 2» предусматривает прокладку двух нитей газопровода через Балтийское море. Он пройдет через территории России, Финляндии, Швеции, Дании к берегам Германии. Пропускная способность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа ежегодно. Против проекта активно выступают США и Украина.

В середине декабря США ввели санкции против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». За продажу, аренду, содействие или предоставление судов на строительстве российских газопроводов будет запрещен въезд в США, а американское активы таких лиц заморозят. Из-за этого швейцарская компания Allseas отказалась достраивать газопровод.

Теперь американские сенаторы хотят расширить санкции, ограничив работу компаний, занимающиеся страхованием кораблей-трубоукладчиков.