Республиканцы захотели ввести новые санкции против России

Республиканцы Палаты представителей Конгресса США представили доклад, в котором рекомендуется ужесточить санкции в отношении России, Ирана и Китая.

В частности, необходимость ужесточить санкции против России в документе объясняют тем, что РФ, особенно в последние десять лет, утверждает свою роль в качестве глобальной державы «с ярко выраженным намерением подорвать мировой порядок под руководством США», пишет РИА «Новости».

Кроме того, Россию предлагают внести в список «стран — спонсоров терроризма». Этот перечень государств составляет администрация американского президента.

Также в докладе предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие нефтегазовые проекты России, а также на приобретение нового российского суверенного долга. Рекомендуется принять меры по исключению России из межбанковской системы SWIFT. И ввести санкции против тех, кого американская сторона подозревает в «руководстве российской пропагандой».

В документе также предлагается введение ограничений и в отношении Китая и Ирана.

О том, что республиканцы разработали пакет очередных санкций против России КНР и Ирана стало 9 июня. Член конгресса США от штата Флорида республиканец Грег Стьюби рассказал, что новые санкции связаны с истечением срока оружейного эмбарго по Ирану.

До этого американские сенаторы заявили, что рассмотрят новые санкции в отношении российского газопровода «Северный поток — 2». В Германии это намерение назвали «посягательством на суверенитет Германии и Евросоюза» и пригрозили ответом.