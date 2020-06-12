США могут ввести санкции в отношении правительства ФРГ

«Это будет что-то новенькое, если санкции направят против государственных учреждений дружественных правительств и даже против самих правительств», — говорится в отчете минэнерго Германии.

Сенаторы США подготовили законопроект, предусматривающий штрафные санкции не только в отношении компаний, непосредственно участвующих в строительстве газопровода. Меры коснутся и государственных органов, которые выдают разрешение на подобные работы и которые будут контролировать деятельность «Северного потока — 2» в будущем.

Ранее США предусмотрели в новом пакете санкций наказание в отношении компаний, задействованных на проекте судов и страхующих риски, напомнил сайт «Утро.ру».