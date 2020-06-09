Германия примет ответные меры, если США введут санкции против газопровода «Северный поток — 2». В бундестаге считают, что ограничения со стороны Вашингтона — это «посягательство на суверенитет Германии и ЕС».

«Нынешнюю угрозу США наложить экстерриториальные санкции нельзя рассматривать как акт дружбы. Это посягательство на суверенитет Германии и Евросоюза. Если это не прекратится, то, чтобы защитить себя, мы будем должны рассмотреть серьезные меры», — приводят «Известия» слова немецкого депутата от партии «Левые» Клауса Эрнста.

Собеседник издания допустил, что в качестве ответа Соединенным Штатам, Германия может ввести штрафные тарифы для американского природного газа. Эрнст подчеркнул, что даже если Вашингтон решится на такой шаг, то «Северный поток — 2» достроят в любом случае.

Ранее стало известно, что американские сенаторы рассмотрят новый пакет санкций в отношении «Северного потока — 2». В США предложили наказывать страховые компании, которые работают с занятыми на строительстве газопровода судами.