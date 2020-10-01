«ЦРУ может использовать Навального втемную»: депутат назвал вероятную цель западных спецслужб

Остающийся в Германии Алексей Навальный вполне мог стать объектом интересов западных спецслужб. Но, скорее всего, используют его втемную, не объясняя истинных целей. Таким мнением с «360» поделился член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

Он пояснил, что главная цель американских спецслужб — внести раздор в отношения России и Европы и не допустить строительства газопровода «Северный поток — 2». Ситуация, в которой оказался Навальный, сыграла им на руку.

«Не исключено, что этот инцидент, который с ним произошел, сейчас западные спецслужбы используют для того, чтобы раскачать ситуацию во взаимоотношениях между Россией и Германией и вообще европейскими государствами. Понятно, что сейчас им необходимо любой ценой остановить строительство „Северного потока — 2“ — и эту историю активно используют», — заявил депутат.

Сегодня о сотрудничестве Алексея Навального со спецслужбами первым заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Комментируя это заявление, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что такая информация действительно есть.

«Я даже могу сказать конкретно — с ним работают специалисты Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Соединенных Штатов Америки в эти дни», — заявил представитель Кремля.

Алексей Навальный остается в Германии после выписки из берлинской клиники «Шарите». Туда он попал после того, как ему стало плохо в самолете, который летел из Сибири в Москву. Без сознания его доставили в больницу Омска, где врачи провели полную диагностику. Но по требованию родных его перевели в германскую клинику.

Через некоторое время власти Германии объявили, что в организме Навального нашли следы вещества из группы «Новичок». Ангела Меркель попросила от Москвы объяснений. Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к полному сотрудничеству для выяснения ситуации, которая произошла с российским гражданином.

Еврокомиссия потребовала ввести против России санкции и запретить строительство газопровода «Северный поток — 2». Против этой инициативы выступила Ангела Меркель, которая призвала не смешивать два разных дела. Дмитрий Песков отметил, что попытка отказаться от экономически выгодного проекта необъяснима. Он напомнил, что газопровод строится не только в интересах России, но и стран Евросоюза.