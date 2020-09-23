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    23 сентября 2020, 10:08

    Навального выписали из клиники «Шарите»

    Наза Салех Захи

    Алексея Навального выписали из немецкой клиники «Шарите». Там он проходил лечение в течение месяца. Об этом сказано в официальном заявлении медицинского учреждения.
    Навального выписали из клиники «Шарите»

    В Twitter клиники сообщается, что Навального выписали еще 22 сентября. Это связано с тем, что его состояние улучшилось.

    «Навальный лечился в „Шарите“ в общей сложности 32 дня, из которых 24 дня он провел в отделении интенсивной терапии», — уточнили в медучреждении.

    На сегодняшний день, исходя из текущего состояния россиянина, врачи не исключили его полного выздоровления. Однако в «Шарите» отметили, что пока рано оценивать возможные долгосрочные последствия «тяжелого отравления».

    Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву утром 20 августа. Экипаж принял решение экстренно посадить самолет в Омске. Из аэропорта основателя ФБК госпитализировали в местную клинику. Там он провел двое суток, после чего его по желанию родных отправили на лечение в Германию.

    Немецкие власти заявили, что Навального отравили веществом из группы «Новичок». Российские медики утверждают, что в Омске не нашли яда в организме больного.

    В ФРГ отметили, что их выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) проводит свое исследование.

    Позже соратники основателя ФБК рассказали, что увезли из номера, в котором останавливался Навальный, бутылку с водой. На ней обнаружили следы «Новичка».

    Новости SMI.FM