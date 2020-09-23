Навального выписали из клиники «Шарите»

В Twitter клиники сообщается, что Навального выписали еще 22 сентября. Это связано с тем, что его состояние улучшилось.

«Навальный лечился в „Шарите“ в общей сложности 32 дня, из которых 24 дня он провел в отделении интенсивной терапии», — уточнили в медучреждении.

На сегодняшний день, исходя из текущего состояния россиянина, врачи не исключили его полного выздоровления. Однако в «Шарите» отметили, что пока рано оценивать возможные долгосрочные последствия «тяжелого отравления».

Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву утром 20 августа. Экипаж принял решение экстренно посадить самолет в Омске. Из аэропорта основателя ФБК госпитализировали в местную клинику. Там он провел двое суток, после чего его по желанию родных отправили на лечение в Германию.

Немецкие власти заявили, что Навального отравили веществом из группы «Новичок». Российские медики утверждают, что в Омске не нашли яда в организме больного.

В ФРГ отметили, что их выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) проводит свое исследование.

Позже соратники основателя ФБК рассказали, что увезли из номера, в котором останавливался Навальный, бутылку с водой. На ней обнаружили следы «Новичка».