В Кремле ответили на обвинения Навального в адрес Путина

Высказывания Алексея Навального в адрес президента Владимира Путина оскорбительны, безосновательны и неприемлемы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы считаем, что подобные обвинения в адрес президента России являются абсолютно безосновательными и недопустимыми. Более того, я скажу — ряд этих высказываний в упомянутой публикации мы считаем оскорбительными, абсолютно оскорбительными и также неприемлемыми», — сказал пресс-секретарь российского президента. Цитату привело РИА «Новости».

По словам Пескова, Россия хочет разобраться в случившемся с Навальным и установить все причины. Для этого Москве необходимо получить данные от тех, кто брал у политика анализы и якобы нашел в них следы отравляющего вещества.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Навальный работает в интересах западных спецслужб. Официальный представитель Кремля, в свою очередь, согласился с таким высказыванием, но с одним уточнением.

«Не пациент [Навальный] работает с западными спецслужбами, а западные спецслужбы работают с ним», — отметил Песков.

Алексей Навальный в интервью журналу Dеr Sрiеgеl заявил, что к произошедшей с ним ситуации причастен президент Владимир Путин. Однако он добавил, что готов вернуться в Россию. Сейчас Навальный находится в Берлине.

В Германию его перевезли из больницы в Омске, куда его доставили после резкого ухудшения состояния на борту самолета. По словам властей Германии, сотрудники лаборатории нашли в организме Навального следы яда из группы «Новичок». При этом никаких доказательств России так и не предоставили.