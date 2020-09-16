Сложившаяся вокруг газопровода «Северный поток — 2» ситуация не была главной темой разговора президента России Владимира Путина и руководителя «Газпрома» Алексея Миллера. Об этом заявил в беседе с журналистами пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что Миллер действительно рассказывал о международных проектах, но при этом больше говорил о тянущейся нитке газопровода в Монголию. Ранее такое поручение ему дал президент России.

При этом Песков отметил, что Кремль до сих пор не понимает желания ряда стран решить судьбу успешного коммерческого проекта Nord Stream 2, руководствуясь политическими обстоятельствами.

«Мы, честно говоря, недоумеваем, почему какие-то ситуации увязывают с экономически целесообразными коммерческими проектами. Нам это непонятно, мы недоумеваем и категорически с этим не согласны», — привел слова Пескова ТАСС.

Ранее представитель Кремля заявлял, что не стоит политизировать ситуацию вокруг газопровода, так как его строят в интересах и России, и стран Евросоюза. В первую очередь речь идет о Германии.

Так он прокомментировал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая назвала ситуацию с Навальным «частью действий России на мировой арене». Песков отметил, что согласиться с таким заявлением нельзя, так не было никакого расследования случившегося. Он отметил, что Москва неоднократно просила Берлин начать совместное сотрудничество для выяснения всех обстоятельств случившегося, но ответа так и не получила.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель призывала не смешивать строительство «Северного потока — 2» и дело Навального. Она подчеркнула, что их нужно рассматривать по отдельности.

Навальный находится в берлинской клинике «Шарите», куда он попал из больницы в Омске. Изначально ему стало плохо в самолете во время полета в Москву. Без сознания его доставили в больницу, где врачи провели полную диагностику. По требованию родных Навального отправили в Германию. Власти европейской страны заявили, что исследования показали в организме пациента следы вещества из группы «Новичок». Все материалы Берлин передал в Организацию по запрещению химического оружия.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» остановилось в конце прошлого года, после выхода из проекта швейцарской компании Allseas. Фирму испугали угрозы со стороны США о введении санкций за сотрудничество с Россией. Компания забрала свои корабли-трубоукладчики. Для завершения строительства привлекли судно «Академик Черский». Между тем сенаторы США снова направили письмо с угрозами в адрес немецкого порта Мукран, где находится логистическая база оператора газопровода.

Сегодня СМИ выяснили, что Германия предложила США сделку. В обмен на отказ от санкций в отношении газопровода Берлин профинансирует строительство хранилищ для сжиженного американского газа.