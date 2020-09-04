В статье отмечается, что Меркель настаивает на необходимости «разделять политику и бизнес». По ее мнению, «Северный поток — 2» должен быть достроен. При этом в материале газеты указывается, что на канцлера ФРГ было оказано «сильнейшее давление» в свете утверждений немецкого правительства о том, что Навального отравили веществом из группы «Новичок». В статье указано, что на отмене проекта «Северный поток — 2» в качестве ответной меры настаивали даже члены партии Меркель.

По словам директора Немецкого общества внешней политики Даниэлы Шварцер, мнение которой приводится в материале, до сих пор Меркель не уступала требованиям Вашингтона, о прекращении строительства газопровода, но ситуация с Навальным может стать для нее «еще одной причиной» согласиться с США. Шварцер добавила, что «споры о „Северном потоке — 2“ снова вышли на первый план».

А вот внешнеполитический эксперт фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Юрген Хардт наоборот высказался против прекращения реализации проекта, говорится в материале. В частности, он отметил, что немецкая сторона заинтересована в сохранении влияния на Россию в сфере экономики.

Директор внешнеполитического отдела исследовательского Центра европейских реформ Ян Бонд, который ранее был британским дипломатом в РФ, полагает, что Меркель обратится в ОЗХО для проведения расследования в ситуации с Навальным.

Бонд считает, что канцлер может позже поднять этот вопрос в Совбезе ООН, Евросоюзе или НАТО. В итоге, по словам эксперта, могут ввестись адресные санкции, в Евросоюзе могут решить выдворить российских дипломатов, а также объявить в розыск якобы причастных к произошедшему с Навальным.

Накануне Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своем заявлении написал, что международное сообщество должно выработать единую реакцию на ситуацию с Алексеем Навальным.

2 сентября правительство Германии выпустило официальное заявление, в котором объявило, что специалисты Бундесвера обнаружили в организме Навального следы вещества из группы «Новичок».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что пока у Берлина нет ничего кроме заявлений. Никаких подтверждающих документов специалисты или власти европейской страны так и не представили. При этом он напомнил, что в российских лабораториях никакого отравляющего вещества так и не нашли.