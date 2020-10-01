Володин заявил о работе Навального на западные спецслужбы

Алексей Навальный работает в интересах западных специальных служб и органов власти. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин после слов оппозиционера о причастности российского президента к случившейся с ним ситуации.

«Навальный — бесстыдник и подлец. Путин спас его жизнь. Если то, что с ним случилось, было срежиссировано спецслужбами западных государств — тогда его заявление укладывается в эту логику», — пояснил Володин. Его слова приведены на сайте Госдумы.

Он добавил, что после ухудшения самочувствия блогера спасали абсолютно все, поэтому позволить себе подобные высказывания может только непорядочный человек. Спикер Госдумы напомнил, что Германия отказывается создать совместную рабочую группу, чтобы провести расследование. Кроме того, Москве так и не предоставили ни биоматериалов, ни заключения врачей, которые осматривали Навального.

«Это еще раз доказывает, что все было инсценировано зарубежными странами, чтобы создать напряжение в России в момент подведения итогов выборов в Белоруссии, блокировать нашу страну и не позволить защитить суверенитет союзного нам государства. У тех, кто хотел прибрать к рукам Белоруссию, ничего не получилось», — подчеркнул Володин.

По его словам, работа Навального на западные спецслужбы совершенно очевидна.

Ранее Алексей Навальный заявил, что к произошедшей с ним ситуации причастен президент России Владимир Путин. При этом он сообщил о своих планах вернуться из Германии. В берлинской клинике оппозиционер оказался после того, как ему стало плохо на борту самолета. По словам властей Германии, в анализах Навального нашли следы яда из группы «Новичок».