Общество 15 апреля 2024, 08:42 ЦБ заподозрил аудитора QIWI Банка в нарушении «антиотмывочного» закона «Ведомости»: ЦБ проверит аудитора QIWI Банка Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press

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Центробанк проверяет компанию Kept, выступавшую аудитором QIWI Банка, на соблюдение «антиотмывочного» закона. Об этом «Ведомостям» сообщил собеседник, знакомый с содержанием претензий регулятора, а также подтвердил источник, близкий к Банку России.

«Регулятор запросил информацию об осведомленности и реакции аудитора на выявление у QIWI рисковых операций», — написали авторы материала.

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ЦБ последние несколько лет неоднократно вводил ограничения против банка и выдавал ему предписания. В феврале QIWI лишили лицензии из-за обвинения, в том числе, в нарушении антиотмывочного законодательства.

Банк России выяснил насколько хорошо Kept, проводившая аудиторские проверки в QIWI, знала о нарушениях и как на них реагировала.

Центробанк отозвал лицензию у QIWI Банка 21 февраля. Он потерял возможность осуществлять банковские операции. В тот же день банк закрыл все свои офисы, а затем подал иск к своим владельцам. Арбитражный суд Москвы ликвидировал QIWI Банк.

Ранее Центробанк отозвал лицензию АО «Банк Стрела», связанного с QIWI. Владельцев кредитной организации обвинили в неоднократном нарушении федеральных законов и нормативных актов. Эксперты предрекли уход 15 банков с российского рынка.