Важное 21 февраля 2024, 12:50 Qiwi банк закрыл все свои офисы Qiwi банк закрыл офисы после отзыва лицензии Pogiba Alexandra/news.ru/globallookpress

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Офисы Qiwi банка остановили обслуживание клиентов. Их закрыли 21 февраля после отзыва лицензии, объявил Telegram-канал кредитной организации.

«Мы получили информацию от Банка России, что лицензия Киви банка отозвана. Офисы банка в Москве, Санкт-Петербурге и Казани сейчас закрыты», — заявила пресс-служба.

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Представители банка объявили, что ответят на вопросы клиентов после того, как получат информацию о дальнейших действиях в связи с отзывом лицензии.

Головной офис Qiwi банка работал в Северном Чертанове. Там, по информации сайта кредитной организации, клиенты могли сдать биометрию. Дополнительные офисы открывали на Варшавском шоссе в Москве, Васильевском острове в Санкт-Петербурге и улице Московской в Казани. Банк имел филиал на Староконюшенном переулке в Москве и представительство в Таджикистане.

Qiwi банк участвовал в программе страхования вкладов, но она не распространялась на электронные кошельки. Регулятор заявил, что вслед за банком прекратила работу платежная система Contact.