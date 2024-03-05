Деньги 05 марта 2024, 09:38 Эксперты предрекли уход 15 банков с российского рынка «Эксперт РА»: около 15 банков в 2024 году могут покинуть рынок в России РИА «Новости»

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В 2024 году российский рынок могут покинуть примерно 15 банков. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на обзор агентства «Эксперт РА».

В феврале Центробанк отозвал лицензии сразу у двух организаций. Речь идет о Qiwi банке и «Гефесте». За прошлый год Банк России ни отзывал ни одной лицензии.

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Но, как отметил первый зампред регулятора России Дмитрий Тулин, это не означает начала расчистки сектора. Он назвал отзывы лицензий «точечными мерами» ЦБ.

«Мы ожидаем, что в 2024 году порядка 15 банков могут уйти с рынка по причинам, связанным с плановой реорганизацией, добровольной сдачей или отзывом лицензий», — указали в обзоре.

Аналитики уточнили, что лицензии могут отозвать у банков, которые не входят в топ-100 крупнейших. Многие из них, по мнению авторов материала, не имеют сильных точек роста бизнеса, поэтому наиболее подвержены рискам регулирования и надзора.