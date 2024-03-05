Деньги 05 марта 2024, 11:50 QIWI Банк подал иск к своим владельцам Petrov Sergey/news.ru/globallookpress

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Лишенный лицензии QIWI Банк направил в суд иск к своим владельцам — АО «Киви», гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited и Qiwi plc. Материалы появились в картотеке.

Иск поступил в Арбитражный суд Москвы 4 марта. Третьим лицом выступает АО «Реестр». Других подробностей в карточке нет.

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Центробанк отозвал лицензию у QIWI Банка 21 февраля. Он потерял возможность осуществлять банковские операции. В тот же день банк закрыл все свои офисы. Головной офис действовал в Северном Чертанове, дополнительные — в Москве, Санкт-Петербурге, Казани. Кроме того, у QIWI Банка были филиал в столице на Староконюшенном переулке и представительство в Таджикистане.

Сейчас кредитная организация находится под контролем временной администрации Агентства по страхованию вкладов. Пострадавшим вкладчикам банка пообещали выплаты. На днях СМИ сообщили, что ФСБ проверяет QIWI Банк в свете участившихся случаев телефонного и IT-мошенничества.