Деньги 22 марта 2024, 09:32 Связанный с Qiwi банк «Стрела» лишился лицензии Центробанк 22 марта отозвал лицензию АО «Банк Стрела» РИА «Новости»

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Банк «Стрела» больше не сможет осуществлять банковские операции. Он лишился лицензии за нарушение российского законодательства, сообщил Центробанк.

«Банк России <…> отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества „Банк Стрела“ <…>. По величине активов кредитная организация занимала 321-е место в банковской системе Российской Федерации», — сообщила пресс-служба регулятора.

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Владельцев кредитной организации обвинили в неоднократном за последние 12 месяцев нарушении федеральных законов и нормативных актов, в том числе в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Банк «Стрела» специализировался на переводах между Qiwi банком и другими участниками рынка, например, от физлиц в онлайн-казино, криптообменники и букмекерские конторы.

В банке назначили временную администрацию. Он участвовал в программе страхования вкладов, и клиенты смогут вернуть до 1,4 миллиона рублей.

В феврале лицензию отозвали у Qiwi банка и закрыли все его офисы. Вслед за этим остановили работу платежной системы Contact.