22 марта 2024, 09:32
Связанный с Qiwi банк «Стрела» лишился лицензии
Центробанк 22 марта отозвал лицензию АО «Банк Стрела»
Банк «Стрела» больше не сможет осуществлять банковские операции. Он лишился лицензии за нарушение российского законодательства, сообщил Центробанк.
«Банк России <…> отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества „Банк Стрела“ <…>. По величине активов кредитная организация занимала 321-е место в банковской системе Российской Федерации», — сообщила пресс-служба регулятора.
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Владельцев кредитной организации обвинили в неоднократном за последние 12 месяцев нарушении федеральных законов и нормативных актов, в том числе в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Банк «Стрела» специализировался на переводах между Qiwi банком и другими участниками рынка, например, от физлиц в онлайн-казино, криптообменники и букмекерские конторы.
В банке назначили временную администрацию. Он участвовал в программе страхования вкладов, и клиенты смогут вернуть до 1,4 миллиона рублей.
В феврале лицензию отозвали у Qiwi банка и закрыли все его офисы. Вслед за этим остановили работу платежной системы Contact.
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