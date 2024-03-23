Москва 23 марта 2024, 09:49 Все мероприятия на выставке «Россия» отменили после теракта в Crocus City Hall РИА «Новости»

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Все культурно-развлекательные мероприятия, которые должны был пройти на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве 23 и 24 марта, отменили. Информацию об этом опубликовали организаторы.

«Выставка „Россия“ соболезнует семьям погибших от террористического акта в Crocus City Hall», — указано на сайте форума.

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Пострадавшим пожелали скорейшего выздоровления. В столице после теракта в целом отказались устраивать массовые мероприятия в выходные.

Группа террористов ворвалась в Crocus City Hall и открыла огонь по зрителям перед концертом рок-группы «Пикник». Боевики расстреливали людей в упор, а по зданию разбрасывали зажигательные шашки. В здании вспыхнул мощный пожар, пламя было похоже на огненный вихрь.

В результате теракта погибли десятки людей, число жертв растет. В больницах — сотни раненых. Неравнодушные россияне массово идут в донорские центр, чтобы сдать кровь для пострадавших.