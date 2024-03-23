Спорт 23 марта 2024, 09:51 Матч между сборными России и Парагвая отменили после теракта в Crocus City Hall РИА «Новости»

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В Москве отменили товарищеский матч российской сборной против команды Парагвая, запланированный на 25 марта. Игра не состоится из-за теракта в Crocus City Hall, сообщили в Telegram-канале Российского футбольного союза (РФС).

«В связи с терактом, произошедшим в Красногорске, Российский футбольный союз и Парагвайская футбольная ассоциация приняли решение об отмене товарищеского матча между сборными России и Парагвая», — говорится в сообщении.

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Представители РФС пояснили, что команды перенесли встречу на более позднюю дату. Болельщикам пообещали вернуть деньги за купленные билеты в полном объеме.

Позже РФС разместит инструкцию по возврату билетов.

В пятницу вечером в Красногорске в концертном зале Crocus City Hall несколько вооруженных мужчин напали на посетителей. Террористы в упор расстреливали людей, пришедших на рок-концерт коллектива «Пикник». В результате погибли свыше 60 человек, еще более 100 — получили ранения. В больницах находятся 118 взрослых и трое детей.