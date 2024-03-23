Общество 23 марта 2024, 10:30 Жителей Воронежа призвали не ходить на концерты и в театры Губернатор Гусев призвал воронежцев не посещать массовые мероприятия Unsplash

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Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале посоветовал жителям региона не ходить на массовые мероприятия и праздники. Глава напомнил, что обо всех подозрительных ситуациях необходимо сообщать по единому номеру вызова экстренных оперативных служб 112.

«Жителям Воронежской области рекомендовано сохранять бдительность, воздержаться от продолжительного посещения мест массового скопления людей», — написал он.

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Сообщение Гусев опубликовал после теракта в концертном зале Crocus City Hall в Красногорске. Он добавил, что из-за трагедии в выходные, 23 и 24 марта, в Воронежской области отменили все массовые мероприятия.

«В том числе не состоятся концерты и театральные показы, спортивные состязания. Будет ограничена деятельность ночных клубов», — отметил он.

Теракт в Crocus City Hall произошел вечером 22 марта перед концертом рок-группы «Пикник». В концертный зал ворвалась вооруженная группа боевиков: террористы расстреливали людей в упор и разбрасывали зажигательные шашки. В здании вспыхнул пожар — «360» публиковал жуткие кадры.

Погибли более 60 человек, но число жертв растет. Ранее МЧС опубликовало список госпитализированных после теракта в Crocus City Hall. Неравнодушные жители Подмосковья массово идут ставать кровь, чтобы помочь раненым. За первый час работы центры Московской области приняли более 600 доноров.