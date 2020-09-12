ТАСС назвал зарплату Пашаева за процесс над Ефремовом

«Позже выяснилось, что Пашаева никто не предлагал, а он сам себя навязал, сославшись на общих знакомых. Пашаев оценил свою работу в 11 миллионов рублей», — рассказал источник.

Адвокат получил свой гонорар еще до начала суда, то есть на стадии предварительного расследования уголовного дела. За эту сумму сторона защиты пообещала добиться результата, который устроит Ефремова.

Актер несколько раз говорил, что отказывается от услуг Пашаева, но адвокат продолжал его защищать. Юрист сам навязал свои услуги Ефремову, говорил знакомый артиста.

Ранее Пашаев заявил, что доволен своей работой по этому делу. Причем он сказал, что безвозмездно защищал Ефремова.

Восьмого сентября суд признал Ефремова виновным в смертельном ДТП на Садовом кольце и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. Должностные лица взяли во внимание, что актер частично признал свою вину.

В отношении Пашаева теперь тоже могут завести уголовное дело. Разбирательство начнут из-за показаний свидетелей защиты. Следствию предстоит выяснить, откуда появились трое свидетелей. Перед этим Минюст предложил лишить защитника Ефремова адвокатского статуса. Однако сам Пашаев признался, что не сильно дорожит статусом адвоката.